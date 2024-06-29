Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 448 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 bağ evine ve 4 araca yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca 1 adet pompalı tüfek ve 448 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tabanca ve 1 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
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