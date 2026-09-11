Gaziantep\'te kaçakçılık operasyonunda yakalanan 166 şüpheliden 5\'i tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonda yakalanan 166 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Ağustos ayında çok sayıda operasyon yapıldı. İl genelinde icra edilen operasyonlarda 109 olaya müdahale edilerek 166 şüpheli yakalandı.

İcra edilen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 bin 862 paket sigara, 279 adet elektronik malzeme, 24 adet klima, 4 kilo 921 gram esrar, bin 501 adet captagon hap, 188 gram metamfetamin, 150 kök kenevir bitkisi, 39 adet sentetik hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet tarihi eser kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 161 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.