Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 3 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurda yığınına dönen araçlarda sıkışan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

24.07.2024 15:52
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Gaziantep'te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından 2 araç da hurda yığınına dönerken araçlarda bulunan 3 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı 2'si kadın 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kafa Kafaya Çarpışan Araçlarda 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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