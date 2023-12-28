 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı

Gaziantep jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 58 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden biri araç içerisinde sıkıştırılmış 13 göçmen ile birlikte, diğer üç organizatör ise göçmenleri sakladıkları bir bağ evinde suçüstü yakalandı. Yasal işlem başlatılarak, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

Gaziantep\'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı
28.12.2023 - 00:16,
Abone Ol

Gaziantep'te Kalkan operasyonu

4 göçmen organizatörü kıskıvrak yakalandı

GAZİANTEP - Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yurt genelinde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında, Gaziantep jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediğini tespit ettiği organizatörlere ve ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptığı operasyonlarda, organize suç örgütü kuran göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden biri binek bir araç içerisine sıkıştırılmış 13 göçmen ile birlikte, diğer üç organizatör ise göçmenleri sakladıkları bir bağ evinde göçmenlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan A.T., C.K., O.A., C.K. isimli 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında yasal işlem başlatılarak, suçta kullanılan 3 araca el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 58 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep, Jandarma, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 01:47:40. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement