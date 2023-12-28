Gaziantep\'te Kalkan operasyonu: 4 göçmen organizatörü yakalandı

Gaziantep'te Kalkan operasyonu

4 göçmen organizatörü kıskıvrak yakalandı

GAZİANTEP - Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yurt genelinde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında, Gaziantep jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediğini tespit ettiği organizatörlere ve ülkeye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptığı operasyonlarda, organize suç örgütü kuran göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden biri binek bir araç içerisine sıkıştırılmış 13 göçmen ile birlikte, diğer üç organizatör ise göçmenleri sakladıkları bir bağ evinde göçmenlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan A.T., C.K., O.A., C.K. isimli 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında yasal işlem başlatılarak, suçta kullanılan 3 araca el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 58 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor.