Gaziantep'te Karısını Öldürdükten Sonra Çöpe Atan Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Karısını Öldürdükten Sonra Çöpe Atan Katil Zanlısı Tutuklandı

Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu eşiyle yaşadığı tartışma sonrası karısını öldüren katil zanlısı, cesedi çuvala koyarak çöpe attı. Vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine olay ortaya çıktı. Zanlı, bekçilik yaptığı inşaatta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı, ifadesinde ailevi problemler nedeniyle tartışma sonrası eşini öldürdüğünü söyledi.

05.06.2024 12:30
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Gaziantep'te karısını öldürdükten sonra çuvala koyarak çöpe atan katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini yaşadıkları tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olay, önceki gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdo M. (35) isimli şahıs, ailevi problemler yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Dibe Cevat (30) ile tartıştı. Tartışma sonrası Abdo M., eşi Dibe Cevat'ı boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü.

Cesedin bulunduğu çuvalı sırtlayarak çöpe attı

Katil zanlısı daha sonrasında ise cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyarak evlerinin az ilerisindeki çöp konteynerine attı. Çöp atmak isteyen vatandaşların cesedi fark etmesi üzerine ise olay ortaya çıkarken, Abdo M.'nin cesedi evden çıkararak çöpe atma anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karısını öldürüp çöpe attıktan sonra bekçilik yaptığı inşaata gitmiş

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı kocanın cesedi çöpe attıktan sonra bekçilik yaptığı inşaata gittiğini tespit etti. Katil zanlısı Abdo M., bekçilik yaptığı inşaatta polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan zanlı, olayın boşanma tartışması sonrası yaşandığını söyledi

Katil zanlısı, tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdo M.'nin ifadesinde ise ailevi problemler nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma yaşadığını ve tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürürken Dibe Cevat'ın cenazesinin ise ailesi tarafından teslim alınarak defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Karısını Öldürdükten Sonra Çöpe Atan Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Karısını Öldürdükten Sonra Çöpe Atan Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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