Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Kasten Öldürme Suçundan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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