Gaziantep'te Kayıp Şahıs Dağlık Arazide Ölü Bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kayıp Şahıs Dağlık Arazide Ölü Bulundu

Gaziantep\'te Kayıp Şahıs Dağlık Arazide Ölü Bulundu
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İslahiye'de 6 gündür kayıp olan Hüseyin Bolat, dağlık alanda ölü olarak bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür haber alınamayan ve kayıp olarak aranan şahıs, dağlık arazide ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi kırsal Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye ilçesinde göç idaresinde çalışan Hüseyin Bolat (45), 8 Ağustos günü kayboldu. Hüseyin Bolat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası kayıp adamı bulmak için çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda hareketsiz şahıs ihbarı alan ekipler olay yerine intikal etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin kontrollerinde yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın Hüseyin Bolat olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Hüseyin Bolat, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kayıp Şahıs Dağlık Arazide Ölü Bulundu - Son Dakika

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