Gaziantep'te kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep\'te kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin defnedileceği yer ise Sarısalkım Mahallesi olarak belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.05.2024 12:15
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Gaziantep'te kaza yapan minibüsten fırlayarak hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Servet Aytekin (22) idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolduktan sonra orta refüje çarpıp savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü Servet Aytekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Sarısalkım Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kaza sonucu hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

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