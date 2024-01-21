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Gaziantep'te seyir halindeki araç takla attı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te seyir halindeki araç takla attı, 4 kişi yaralandı

Gaziantep İpekyolu'nda seyir halinde bulunan bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep\'te seyir halindeki araç takla attı, 4 kişi yaralandı
21.01.2024 - 14:08,
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Gaziantep'te seyir halinde kontrolden çıkan araç takla atarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Gaziantep İpekyolu'nda seyir halinde bulunan 34 DNZ 49 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü, bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan yolcular yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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