Gaziantep\'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 şahsa ise 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 adet kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP