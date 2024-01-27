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Gaziantep'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 şahsa ise 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız bir işyerine operasyon düzenledi ve 5 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Gaziantep\'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza
27.01.2024 - 10:23,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 şahsa ise 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 adet kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynayan 3 şahsa 19 bin 275 TL idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kumar operasyonu: 2 gözaltı, 3 kişiye ceza - Son Dakika
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