Gaziantep\'te Levha Hırsızı Yakalandı

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Gaziantep'te levha çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda trafik yön levhalarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yerinden sökülerek alındığı tespit edildi. Olay ile ilgili yapılan araştırma neticesinde çalınan levhaların O.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametgahı ve hayvan ağılında gizlediği öğrenildi.

Şüpheli şahsa ait bahse konu adreslerde yapılan adli arama neticesinde, 35 adet trafik yön levhası, 9 adet trafik levhası montaj demiri, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet taşlama makinesi, 1 adet plakasız ve tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP