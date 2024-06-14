Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

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Gaziantep'te motosikletin çarptığı 11 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Çocuğun ölümüyle sonuçlanan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 11 Haziran 2024 tarihinde Şahinbey ilçesine Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki Ali Hamo Hlawi, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletlinin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 yaşındaki Ali, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Ali Mamo Hlawi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Ali Hamo'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kaza anları saniye saniye kamerada

Ali Hamo'nun ölümüyle sonuçlanan feci anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Ali Hamo Hlawi'ye cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletin çarpma anı ve sonrasında savrulmaları yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP