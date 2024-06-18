Gaziantep'te Motosiklet Sürücülerine Özel Denetim Yapıldı

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Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine özel denetim yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri tarafından 9 günlük Kurban Bayramı'nda alınan tedbirler kapsamında "Kaskını Tak Hayata Yol Ver" mottosu ile Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sürücülerine yönelik genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. - GAZİANTEP