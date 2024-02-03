Gaziantep\'te motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheli yakalandı

Hakkari'de deprem! Paniğe neden olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Hakkari Valisi Ali Çelik "şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır" açıklamasında bulundu.