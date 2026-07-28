Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Gaziantep\'te Narko Kapan Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti
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Gaziantep merkezli operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı, 548 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili bilgi veren, 548 şüpheli ve 472 adrese yönelik eş zamanlı baskın yapıldığını vurgulayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bu sabah daha güvenli Gaziantep ve daha güvenli Türkiye'ye uyandık" dedi.

Gaziantep merkezli 14 ilde "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve şehirlerin güvenliğini hedef alan uyuşturucu satıcıları ile bunların dijital ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise devam eden operasyonun şu ana kadarki bilançosunu açıkladı.

548 şüpheli ve 472 adrese yönelik eş zamanlı baskın

Operasyona 620 ekip halinde 3 bin 100 polisin katıldığını açıklayan Vali Kemal Çeber, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak ve suçtan beslenen yapılara geçit vermemek amacıyla yaklaşık 6 ay boyunca büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda mahalle ve sokak aralarında organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar adım adım takip edilmiş ve suç ilişkileri ile bağlantıları tüm yönleriyle ortaya çıkarılmıştır. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri içerisinde yer aldığı değerlendirilen toplam 548 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu kapsamda bugün, Gaziantep merkezli olmak üzere 6 ilde, 472 ayrı adreste, eş zamanlı olarak NarkoKapan-Gaziantep başarıyla gerçekleştirilmiştir. Geniş kapsamlı olarak planlanan bu operasyonda 3 bin 100 kahraman polisimiz, 620 ekibimiz, 1 helikopter, 10 İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerimiz görev almıştır" dedi.

"Şüphelilerin yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlal suçlarıyla da bağlantısı var"

Operasyonda yakalanan şahısların çok sayıda suç kaydı bulunduğunu da ifade eden Vali Çeber, "Yürütülen çalışmalar noktasında gözaltına alınan şahısların detaylı suç geçmişleri incelendiğinde; yalnızca uyuşturucu madde ticaretiyle değil, yağma, silahlı tehdit, kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali gibi birçok ağır suçla da bağlantılı oldukları görülmüştür. Bu şahısların çok sayıda suç kaydıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bu tablo bize uyuşturucu suçunun çoğu zaman tek başına işlenen bir suç olmadığını, Uyuşturucu ticaretinden beslenen yapıların; şiddeti, düzensizliği, sokak suçlarını ve toplumsal huzursuzluğu da beraberinde getirdiğini açıkça göstermektedir. Yapılan bu operasyonla suç ekosisteminin önemli unsurlarının etkisiz hale getirilmesiyle birlikte, yalnızca uyuşturucu arzının azaltılması değil; sokak suçlarının, şiddet olaylarının ve genel asayişe yönelik tehditlerin de önemli ölçüde azalması hedeflenmektedir. Bugün gerçekleştirilen bu operasyonla birlikte Gaziantep ilimizin huzuruna yönelen önemli bir tehdit daha bertaraf edilmiş, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı bir şehir olma noktasında bir adım daha atılmıştır.

"Bu sabah daha güvenlik Gaziantep ve daha güvenli Türkiye'ye uyandık"

Operasyonun başarılı ile gerçekleştirildiğini de vurgulayan Vali Çeber, "Devletimiz, gençlerimizin geleceğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermeyecektir. Buradan özellikle gençlerimizi uyuşturucu batağına sürüklemeye çalışanlara açık ve net bir şekilde seslenmek istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelede devletimizin kararlılığı devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz sizi takip etmektedir. Hiç kimse gençlerimizin hayatını karartamayacak, ailelerimizin huzuruna kast edemeyecek, milletimizin geleceğini zehirleyemeyecektir. Uyuşturucunun sokaklarımızdan, mahallelerimizden ve şehirlerimizden tamamen temizlenmesi için mücadelemiz aynı azim, aynı kararlılık ve aynı inançla sürecektir. Bu önemli operasyonun planlanması ve başarıyla icra edilmesinde emeği bulunan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza, Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüze ve görev alan tüm kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sorunsuz, sıkıntısız bir operasyon oldu. Bu sabah daha güvenlik Gaziantep ve daha güvenli Türkiye'ye uyandık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Narko Kapan Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

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