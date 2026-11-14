Gaziantep'te okul önünde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te okul önünde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza verildi

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Gaziantep\'te okul önünde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza verildi
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Gaziantep Trafik Şube ekipleri, okul önünde drift atan araca dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek araç ve sürücüyü tespit etti. Sürücüye 140 bin TL para cezası verilirken aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi.

Gaziantep'te okul çevresinde drift atan araca 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul ederek okul önünde drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda araç ve sürücü tespit edildi. Araç sürücüsüne 140 bin TL para cezası verildi, aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Aracın okul önünde drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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