Gaziantep\'te Otomobiller Çarpıştı, Yangın Çıktı

Gaziantep'te çarpışan iki otomobil, kazadan sonra yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Kazada yaralanan olmazken, yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi havaalanı yolu bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenen iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçtakiler kendilerini dışarı atarken dumanların yükseldiği otomobiller yanmaya başladı. Alevler kısa sürede iki otomobili de sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP