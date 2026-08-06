Gaziantep'te Otoyol Denetimi: 1123 Araç Ceza Aldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Otoyol Denetimi: 1123 Araç Ceza Aldı

Gaziantep\'te Otoyol Denetimi: 1123 Araç Ceza Aldı
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Dron destekli denetimlerde, 1123 araca ceza uygulandı, 105 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan dron destekli otoyol denetimlerinde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen bin 123 araca cezai işlem uygulandı, 105 araç trafikten men edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarması timleri, Temmuz ayında sorumluluk sahasında dron destekli çok sayıda denetim yaptı. Mülki makamların koordinesiyle otoyolda yapılan denetimlerde 71 bin 26 araç ile 21 bin 914 şahıs sorgulandı. Denetimlerde, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 105 araç trafikten men edildi, 5 sürücünün ehliyeti geri alındı ve bin 123 araca ise yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi maddeleri ihlal suçundan cezai işlem uygulandı.

Otoyoldaki benzer denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Otoyol Denetimi: 1123 Araç Ceza Aldı - Son Dakika

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