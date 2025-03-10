Gaziantep'te Otoyolda Denetim: 4 Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince otoyolda yapılan denetimlerde 952 araç sorgulanarak 2 araç trafikten men edilirken aranan 4 şahıs ise yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Timleri ve adli makamların koordinesiyle otoyolda denetim yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kontrolü ile emniyet kemeri denetimi yapan ekipler, 952 araç ve sürücüsü ile bin 62 şahsı sorguladı. Denetimler sonucunda 2 araç trafikten men edilirken çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı, kurallara uymayan 24 sürücüye ise toplam 92 bin 516 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP