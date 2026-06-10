Gaziantep'te Paraşüt Kazası: 100 Metreden Düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te Paraşüt Kazası: 100 Metreden Düştü

Gaziantep\'te Paraşüt Kazası: 100 Metreden Düştü
10.06.2026 11:00
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Nurdağı'nda kontrolden çıkan paraşüt ormanlık alana düştü, yaralı paraşütçü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uçuş sırasında kontrolden çıkan paraşüt yaklaşık 100 metre yükseklikten aşağı düştü. Paraşütçünün yaralandığı olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Haziran Pazar günü Nurdağı ilçesi kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yamaç paraşütüyle uçuş yapan Tolga E., paraşütün bir anda kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alandaki çalılıkların arasına düştü. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı paraşütçü Tolga E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı paraşütçünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren paraşüt kazası kamerada

Yürekleri ağza getiren paraşüt kaza anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 100 metre yükseklikte uçuş halinde olan Tolga E. kontrolündeki paraşütün bir anda kontrolden çıkarak hızla ormanlık alana düşme anları yer aldı. Yaşanan panik ve bir şahsın ısrarla, 'yedek, yedek, yedek' diye bağırma anları ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Nurdağı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Paraşüt Kazası: 100 Metreden Düştü - Son Dakika

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