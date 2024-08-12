Gaziantep'te Park Halindeki Kamyon Alev Aldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Park Halindeki Kamyon Alev Aldı

Gaziantep\'te Park Halindeki Kamyon Alev Aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde duran bir kamyon alev aldı. Kamyonun sahibi tarafından yeni alındığı ve yangının park edildikten sonra çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.08.2024 14:29
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halinde duran bir kamyon alev aldı. Kamyonun sahibi tarafından yeni alındığı ve yangının park edildikten sonra çıktığı öğrenildi.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin yeni aldıktan sonra park ettiği 27 ATF 508 plakalı kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, çevrede paniğe yol açarken, mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kamyoneti kullanılamaz hale getirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Park Halindeki Kamyon Alev Aldı - Son Dakika

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