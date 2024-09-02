Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG sempatizanı şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG sempatizanı şahıs yakalandı

Gaziantep\'te PKK/KCK-PYD/YPG sempatizanı şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesabından terör örgütüne ait bir video paylaşan H.K. isimli şahıs İslahiye ilçesinde yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu ve yasal işlem başlatıldı.

02.09.2024 09:09
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Gaziantep'te sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü sempatizanlığı yaptığı tespit edilen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne müzahir TV kanalından BTÖ mensuplarının silahla atış yaptıkları esnadaki videosunu çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen H.K. isimli şahıs, İslahiye ilçesinde bulanan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG sempatizanı şahıs yakalandı - Son Dakika
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