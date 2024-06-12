Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi 2 Terörist Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi 2 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2020-2021 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen İ.M.A. ve E.E. isimli yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreslere yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP