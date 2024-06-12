Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi 2 Terörist Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 2 terörist yakalandı. İstihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.06.2024 15:17
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi 2 terörist düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2020-2021 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen İ.M.A. ve E.E. isimli yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreslere yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi 2 Terörist Yakalandı - Son Dakika
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