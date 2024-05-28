Gaziantep\'te Plastik Su Boruları İş Yerinde Yangın Çıkardı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle plastik su borularının satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken çevrede bulunan park halindeki araçlara sıçradı.

Yangın, Nizip ilçesinde E90 Karayolu üzerinde bulunan plastik su borularının satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Devam eden yangın çevrede park halindeki araçlara sıçradı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. - GAZİANTEP