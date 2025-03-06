Gaziantep'te polis memurundan kardeşlerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te polis memurundan kardeşlerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

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Gaziantep'te polis memurundan kardeşlerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Gaziantep'te bir polis memuru, tartıştığı 2 kardeşine beylik tabancası ile ateş etti.

06.03.2025 13:03
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Gaziantep'te polis memurundan kardeşlerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir polis memuru, tartıştığı 2 kardeşine beylik tabancası ile ateş etti. Olayda 2 kardeş yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırgan polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi Patpat Nuri Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru M.K. ile taksi durağında çalışan kardeşleri Mehmet Kazcı ve Murat Kazcı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Üç kardeşin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında beylik tabancasını çıkaran polis memuru M.K., kardeşleri Mehmet ve Murat'a ateş etti. Olay sonrası yaralanan 2 kardeş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren polis memuru M.K. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te polis memurundan kardeşlerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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