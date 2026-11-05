Gaziantep'te POS tefecilerine operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te POS tefecilerine operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep\'te POS tefecilerine operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep\'te POS tefecilerine operasyon düzenlendi, 21 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde POS tefeciliğine yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 44 kredi kartı, 9 POS cihazı ve 1 milyon 82 bin 715 TL ele geçirildi, ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine işlem yapıldı.

Gaziantep'te pos tefeciliğine yönelik operasyonda 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı, 16 iş yerine işlem yapıldı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos tefeciliğine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 44 adet kredi kartı, 12 adet cep telefonu, 9 adet POS cihazı, 3 adet laptop, 1 milyon 82 bin 715 TL ve 660 Euro ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 21 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine de işlem yapıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantepOperasyon3. SayfaGüncelSon Dakika

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