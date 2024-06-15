Gaziantep'te Radar ve Dron Destekli Trafik Denetiminde 386 Araça Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te, radar ve dron destekli trafik uygulamalarında hız ihlali yaptığı tespit edilen 386 araca toplam 798 bin 709 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Haziran 2024 tarihinde radar ve dron destekli trafik denetimi yaptı. Yapılan trafik denetimlerinde hız ihlali yaptığı tespit edilen 386 araca toplam 798 bin 709 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimler ve hız ihlali yapan araçlar dron kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP