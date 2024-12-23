Gaziantep'te Sahte Bulyon Baskını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Sahte Bulyon Baskını

Gaziantep\'te Sahte Bulyon Baskını

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 60 bin sahte tavuk bulyon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2024 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te depo baskınında 7 milyon 611 bin TL değerinde 60 bin 885 adet sahte tavuk bulyon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Nizip ilçesinde sahte markalı tavuk bulyon üretimi yapılan bir depoya baskın yapıldı. Depo ve 5 şüpheliye ait araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 611 bin TL olan 60 bin 885 adet sahte markalı tavuk bulyon ve 28 bin 232 adet sahte marka ambalajı ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., N.H., M.H., S.H. ve H.H. gözaltına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak sahte ürünlere el koyarken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Sahte Bulyon Baskını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
08:12 Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe’de toplanıyor Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
15:36 Mehmet Uçum’dan Orta Doğu’ya yeni isim önerisi Mehmet Uçum'dan Orta Doğu'ya yeni isim önerisi
15:17 Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
15:06 Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Canlı anlatım Kayseri’de gol yağmuru Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 10:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahte Bulyon Baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.