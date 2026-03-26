Gaziantep'te Sahte Plaka Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Sahte Plaka Operasyonu

Gaziantep\'te Sahte Plaka Operasyonu
26.03.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 36 sahte plaka ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan sahte plaka operasyonunda 36 adet sahte plaka ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sahte plaka basımı yapıldığı tespih edilen bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste bin 300 adet harf ve rakam plaka basma kalıbı, 500 adet plaka levhası, 75 adet hurda plaka, 36 adet sahte plaka, 49 adet araç muayene etiketi, 1 adet plaka mühür baskı makinesi ve 1 adet karekod cihazı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:56:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.