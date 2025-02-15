Gaziantep'te sahte salça ve zeytinyağı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te sahte salça ve zeytinyağı operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep\'te sahte salça ve zeytinyağı operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda piyasa sürülmeye hazır şekilde sahte bin 110 kilo salça ile bin 50 kilo zeytinyağı ele geçirildi.

15.02.2025 10:50
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Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda piyasa sürülmeye hazır şekilde sahte bin 110 kilo salça ile bin 50 kilo zeytinyağı ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde N.Ş. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır olduğu tespit edilen sahte bin 110 kilo salça ile bin 50 kilo zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılırken Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te sahte salça ve zeytinyağı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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