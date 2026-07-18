Gaziantep'te sanayi sitesinde yangın

Gaziantep'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde (KÜSGET) bulunan bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerini saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP