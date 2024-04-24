Gaziantep'te şehir içi dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te şehir içi dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı

Gaziantep\'te şehir içi dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir dolmuşta cinsel organıyla oynayarak ahlak dışı hareketler yapan şahıs, vatandaşlar tarafından kaydedilerek deşifre edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri tarafından yakalanan şahıs, adli süreç başlatıldı.

24.04.2024 14:08
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Gaziantep'te şehir içi dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şahıs, vatandaşlar tarafından kaydedilerek deşifre edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ahlak dışı hareketler yapan şahıs yakalandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan dolmuşa kimliği belirsiz bir şahıs, yanında oturan kadınlara ve araçtaki diğer vatandaşlara aldırış etmeden cinsel organıyla oynayarak ahlak dışı hareketler yaptı. Bu hareketlerine uzun süre devam eden şahsın o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine binlerce tepki paylaşımı yapılırken konu ile ilgili il emniyet müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Gaziantep Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı

Olayın ardından çalışma yapan emniyet ekipleri, görüntülerdeki uygunsuz hareketleri yapan şahsı yakaladı. Konu ile ilgili "Gereği Yapıldı" başlığıyla açıklama yapan Gaziantep Valiliği tarafından, "İlimizde şehir içi dolmuşlarından birinde uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan bir şahsın görüntülerinin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine emniyet güçlerimizin yaptığı çalışma sonucu A.İ isimli şahıs yakalanmış ve göz altına alınarak adli süreç başlamıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Şehitkamil, Gaziantep, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te şehir içi dolmuşta uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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