Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep\'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah, çok sayıda fişek ve 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aralarında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı silahlanma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 40 gram uyuşturucu madde ve 158 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
İran’dan ABD’ye Avrupa’da misilleme tehdidi İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı Operatör enkaz altında kaldı Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı
Cenazeye katıldı Son halini görenler tanıyamadı Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı

15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:42
İddia hayli vahim Mahkemede İmamoğlu’nun sus pus olduğu an
İddia hayli vahim! Mahkemede İmamoğlu'nun sus pus olduğu an
14:32
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti
14:00
İletişim Başkanı Duran’dan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert tepki: Oyuna gelmeyiz
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 15:24:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.