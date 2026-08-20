Gaziantep\'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı silahlanma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 40 gram uyuşturucu madde ve 158 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.