Gaziantep'te silah ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız silah, çok sayıda fişek ve 40 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aralarında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı silahlanma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde baskın yapılan bir adreste 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 40 gram uyuşturucu madde ve 158 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüphelinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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