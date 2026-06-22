Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 adet tüfek ile 1 adet tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasadışı silahlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 44,8 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Silahlara Operasyon - Son Dakika
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