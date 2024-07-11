Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kerem A. ve İzzet Balaman, M.F.G. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce M.F.G., İzzet Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Kerem A. hastaneye kaldırıldı. Kaçan M.F.G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İzzet Balaman'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.07.2024 15:06
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Gaziantep'te husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzet Balaman husumetli oldukları söylenen M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini silahlı kavgaya bırakması üzerine M.F.G. üzerinde bulunan silahla İzzet Balaman ve Kerem A.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Kerem A.'yı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan M.F.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden İzzet Balaman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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