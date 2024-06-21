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Gaziantep'te silahlı kavga: 3 yaralı

Silahlı kavga sırasında yoldan geçen vatandaş yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2 şahıs ile yoldan geçen bir vatandaş yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Bekirbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası taraflardan biri diğer husumetlilerine tüfekle ateş etti. Ateşlenen tüfekten çıkan saçmalarla kavgaya karışan iki şahıs ile bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.