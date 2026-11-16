Gaziantep'te sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kaşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hayri T. ve Faruk Ç., 5. Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Faruk Ç.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Maktulün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.