Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

22.03.2026 17:30
Motosikletli gence arkadan düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Arif Kocaoğlu öldü.

Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan takip eden bir araçla düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokaktan motosikletiyle caddeye doğru seyir halinde olan Arif Kocaoğlu'na (20) arkadan hızla yanaşan bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Kocaoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kocaoğlu ve arkadaşını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arif Kocaoğlu, hastanedeki bir haftalık tedaviye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırı anları kamerada

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde Arif Kocaoğlu ve arkadaşının bulunduğu motosiklete arkadan takip eden araçtan ateş edilme ve motosikletin devrilme anları yer aldı. Görüntülerin devamında saldırıyı gerçekleştirenin bulunduğu aracın hızla olay yerinden uzaklaşma anları da yer aldı.

Katil zanlısı tutuklandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakaladı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

