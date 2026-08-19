Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Gaziantep\'te Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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Gaziantep'te park halindeki araçta bulunan kişi, husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısında ağır yaralandı.

Gaziantep'te jandarma karakolunun önünde park halindeki aracının içerisinde bulunan şahıs, husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Oğuzeli ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan jandarma karakolunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 27 PU 163 plakalı hafif ticari aracın içerisinde bulunan Hüseyin Soykan (39), aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen bir şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna ve başına saçmalar isabet eden Soykan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Soykan, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika

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