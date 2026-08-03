Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti
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25 yaşındaki Cemil Arslan, akrabasıyla tartıştıktan sonra silahlı saldırıya uğrayarak öldü.

Gaziantep'te, tartıştığı akrabasının silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısını yakalamak için cinayet büro amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Cemil Arslan ile bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu yakın akrabası arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Cemil Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası cinayet büro amirliği ekiplerince geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cemil Arslan, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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