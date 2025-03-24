Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti Gaziantep'te iftar saati husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 genç hayatını kaybetti.

24.03.2025 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te iftar saati husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 genç hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek'in bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, İftar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
14:46 İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
14:33 İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
14:23 Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
14:16 Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
13:58 Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
13:50 Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
13:38 İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
13:29 Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 09:55:48. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement