Gaziantep'te Silahlı Tehdit Olayı: 12 Şüpheli Adliyede - Son Dakika
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Gaziantep'te Silahlı Tehdit Olayı: 12 Şüpheli Adliyede

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Uzun namlulu silahlarla tehdit eden 12 şüpheli, suç örgütü kurma suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

01.10.2024 12:51
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Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit eden şahıslar adliyede

Şüphelilerin örgütlü bir şekilde suç işledikleri tespit edildi

12 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit eden şahısların da içinde olduğu 12 şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde bir grup şahıs, ellerinde uzun namlulu silahlarla sokağa çıkarak husumetlilerini tehdit etmişti. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından operasyon yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısları bir fabrikada kıstırdıktan sonra yakalamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şüphelilerin yakalandığı anlara ait görüntüleri 'gereği yapıldı' başlığıyla paylaşarak sosyal medyadan duyurmuştu.

Şüphelilerin örgütlü bir şekilde suç işledikleri tespit edildi

Özel harekat destekli operasyonla yakalanan 7 şüpheli ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 5 şahıs daha gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, daha önce örgütlü bir şekilde 6 adet silahlı baskın ve yaralama, 3 adet tehdit, 3 adet başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 şüpheli geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

Suç işlemek için örgüt kurma suçu kapsamında 9 adet suç işledikleri tespit edilen 12 şüpheli, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gaziantep\'te Silahlı Tehdit Olayı: 12 Şüpheli Adliyede
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Silahlı Tehdit Olayı: 12 Şüpheli Adliyede - Son Dakika

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