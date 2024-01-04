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Gaziantep'te Sosyal Medya ve İkinci El Eşya Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Sosyal Medya ve İkinci El Eşya Dolandırıcılığı Operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve ikinci el eşya alım satım siteleri üzerinden mal alım-satımı yoluyla 21 vatandaşı 8 milyon 350 bin lira dolandıran 13 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucunda 8 şüpheli tutuklandı ve 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyonla 28 milyon liralık haksız kazanç engellendi.

Gaziantep\'te Sosyal Medya ve İkinci El Eşya Dolandırıcılığı Operasyonu
04.01.2024 - 09:49,
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Gaziantep'te sosyal medya ve ikinci el eşya alım satım siteleri üzerinden mal alım-satımı yoluyla 21 vatandaşı 8 milyon 350 bin lira dolandıran 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalan şahısların 8'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonla 28 milyon liralık haksız kazanç sağlanmasının önlendiği öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve ikinci el eşya alım satım siteleri üzerinden mal alım-satımı yoluyla 21 vatandaşı dolandıran 13 şahsa yönelik operasyon yaptı.

Mal-alımı satımı yoluyla ülke genelinde 21 vatandaşı 8 milyon 350 bin TL dolandırdılar

Şüpheli şahısların, ilan veren vatandaşları telefonla arayarak arazi, daire, otomobil ve gıda maddelerini satın almak istediklerini söyledikten devir işlemleri sırasında belli bir miktar para gönderdikleri, kalan kısmı sahte dekont göstererek veya daha sonra vereceklerini söyledikten sonra vermeyerek ülke genelinde 21 vatandaşı 8 milyon 350 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

13 şüpheli yakalandı, 28 milyon liralık haksız kazanç engellendi

Vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalandı. Yakalan şüphelilerin ellerinde bulunan 3 tapuya şerh konularak 28 milyon 350 bin TL'lik haksız kazanç sağlanması engellendi.

13 şüpheliden 8'i tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 8 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Sosyal Medya ve İkinci El Eşya Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika


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