Gaziantep\'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.
Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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