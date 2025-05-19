Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda - Son Dakika
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Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda

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Gaziantep'te bir taksici yolcusunun bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan ve yüzünden yaralanan taksici hastaneye kaldırılırken, saldırı anları araç kamerasına yansıdı.

19.05.2025 21:20
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Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracına aldığı yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı anları araç kamerasına yansırken yüzünden ve boynundan yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde ticari taksi şoförü Hüseyin Y., aracına aldığı ismi öğrenilemeyen yolcusunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı.

YÜZÜNDEN VE BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Saldırı sırasında yüzünden ve boynundan yaralanan taksici, kendisini güçlükle aracından dışarı atarken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan taksici Hüseyin Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y., daha sonrasında ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SALDIRI ANLARI SANİYE SANİYE ARAÇ KAMERASINDA

Taksicinin, yolcunun bıçaklı saldırısına uğrama anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikili arasında başlayan tartışmanın boğuşmaya dönmesi ve sonrasında yolcunun taksiciyi bıçaklama anları yer aldı. Görüntülerin devamında taksici sürücüsünün kendisini güçlükle aracından dışarı atma ve saldırganın kaçma anları ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturmanın ve kaçan saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep\'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Ülgülü:
    MİLLET İYİCE KAFAYI SIYIRDI YAZIK ADAMA 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda - Son Dakika
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