Gaziantep'te, taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahsa yeni trafik kanununa göre ağır cezalar verildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni trafik kanunu çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, kent merkezinde tartıştıkları taksicinin önünü keserek darbettiği belirlenen 3 şahıs tespit edildi. Olay anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıırken polis ekiplerince yakalanan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıslara, ayrı ayrı 180'er bin TL para cezası da uygulanırken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Taksiciye Saldırıya Ağır Cezalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?