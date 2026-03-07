Gaziantep'te Taksiciye Saldırıya Ağır Cezalar - Son Dakika
Gaziantep'te Taksiciye Saldırıya Ağır Cezalar

Gaziantep'te Taksiciye Saldırıya Ağır Cezalar
07.03.2026 19:12
Gaziantep'te, taksicinin önünü kesip darbeden 3 şahsa yeni trafik kanununa göre ağır cezalar verildi.

Gaziantep'te, taksicinin önünü keserek darbeden 3 şahsa yeni trafik kanununa göre ağır cezalar verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni trafik kanunu çerçevesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, kent merkezinde tartıştıkları taksicinin önünü keserek darbettiği belirlenen 3 şahıs tespit edildi. Olay anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıırken polis ekiplerince yakalanan 3 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahıslara, ayrı ayrı 180'er bin TL para cezası da uygulanırken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

