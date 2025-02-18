Gaziantep'te Tanımlanamayan Cisim Uçuşları Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Tanımlanamayan Cisim Uçuşları Durdurdu

Geniş Video İzle

Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan bir cisim nedeniyle uçuşlar 3 saat durduruldu.

18.02.2025 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tanımlanamayan cisim iddiası uçuşları durdurdu

Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar tekrar başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Havalimanı'nda bir uçakta pilotların ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yapılan kontrollerde herhangi olumsuzluğa rastlanmayınca yaklaşık 3 saat sonra uçuşlar tekrar başladı.

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında bir uçakta pilotlar yaklaşık 8-10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan, radar da görünmeyen bir cisim rapor etti. Durumun hava trafik kontrol kulesine iletilmesi üzerine tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu. Uçuşların durdurulması sonrası bir uçakta yaşananlar ve pilotların anonsları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Durdurulan uçuşlar 3 saat sonra tekrar başlatıldı

Uçuşların durdurulması sonrası havalimanı ile çevresinde araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda olumsuz bir durumun olmaması üzerine yaklaşık 3 saat durdurulan uçuşlar tekrar normal seyrine başladı. Dron ihtimali üzerinde durulan tanımlanamayan cisim ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep Havalimanı, Hava Durumu, Gaziantep, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Tanımlanamayan Cisim Uçuşları Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:19:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Tanımlanamayan Cisim Uçuşları Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.