Gaziantep\'te Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ve Araban ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen C.E., M.R.E.,E.Y., M.R.T., M.T., A.D., B.H., N.Ş., ve B.Ş. isimli şüpheliler kaçmaya çalıştıkları esnada suçta kullandıkları detektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında, 2 adet dedektör ve kumandası, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet matkap ucu, 1 adet darbeli hilti, 1 adet ispiral makinesi, 1 adet matkap, 2 adet emniyet kemeri, 1 adet demir çubuk, 2 adet çelik halat, 3 adet seyyar uzatma kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP