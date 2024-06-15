Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelileri 7 iş yerine çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle tefecilik suçuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında belirlenen 7 iş yerine baskın düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 9 adet pos cihazı, 68 adet başkasına ait kredi kartı, 67 adet kredi kartı slipi, 2 adet laptop, 2 adet flash bellek, 10 adet senet, 3 adet başkasına ait tapu, 1 adet para sayma makinası, 2 adet not defteri, 163 bin 35 TL ve 31 bin 347 Dolar ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP