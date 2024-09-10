Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda, terör örgütü mensubu şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı propaganda videoları ve diğer dijital materyallere el konuldu.

10.09.2024 10:44
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İslahiye ilçesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütü mensuplarının konuşma yaptıkları görüntüler ile kendi fotoğrafını birleştirerek hazırlamış olduğu videoları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın ikamet adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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